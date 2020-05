Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz-Hechtsheim - Einbruch in Schreibwarengeschäft

Mainz-Hechtsheim (ots)

Freitag, 15.05.2020, 06:30 Uhr

Ein Schreibwarengeschäft in der alten Mainzer Straße wurde Ziel von bislang unbekannten Einbrechern. Am Freitagmorgen stellt die 52-Jährige Inhaberin des Geschäftes den Einbruch fest. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche, brechen der oder die unbekannten Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Gebäudes auf und gelangen hierdurch in das Innere des Schreibwarengeschäftes. Dort wird die gesamte Zigarettenauslage entwendet. Beim Versuch einen Tresor aufzubrechen scheitern die Einbrecher und können ungesehen flüchten. Da der oder die Einbrecher über ein Fenster im Hinterhof des Gebäudes eingestiegen sein dürften, bittet die Mainzer Kriminalpolizei insbesondere um Hinweise von Anwohnern, denen möglicherweise etwas Verdächtiges aufgefallen ist. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung zu setzen.

