Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lagerfeuer in alter Lagerhalle

Lüdenscheid (ots)

Ein Zeuge entdeckte am Dienstagmorgen gegen 9.45 Uhr ein Feuer in einer alten Lagerhalle an der Bräuckenstraße. Wie sich herausstellte, hatten sich dort zwei 34 und 46 Jahre alte Männer ohne festen Wohnsitz einquartiert. Weil es ihnen kalt war, entzündeten sie in dem Holzbau ein Lagerfeuer. Die Polizei stellte die Personalien fest und schrieb Anzeigen wegen fahrlässigen Heibeiführens einer Brandgefahr. Der Hausherr sprach ein Hausverbot aus.

