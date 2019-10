Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Unfall mit vier Verletzten auf der B 27; Ludwigsburg: Sachbeschädigung; Marbach am Neckar: Firmeneinbruch

Bietigheim-Bissingen: Unfall mit vier Verletzten auf der B 27

Drei schwer Verletzte und einen leicht Verletzten hatte ein Unfall zur Folge, der sich am Freitag gegen 07.35 Uhr auf Bundesstraße 27 zwischen Besigheim und Bietigheim-Bissingen-Kammgarnspinnerei ereignete. Eine 61 Jahre alte VW-Lenkerin, die zwei 26 und 33 Jahre alte Mitfahrerinnen an Bord hatte, war zunächst unterwegs in Richtung Kammgarnspinnerei. Vermutlich da sie sich verfahren hatten, entschied sie sich etwa auf halber Strecke zu wenden. Hierzu bog sie in einen Feldweg ab, wendete und wollte nach links zurück auf die B 27 in Richtung Besigheim abbiegen. Einen 48 Jahre alten Skoda-Fahrer, der in Richtung Kammgarnspinnerei unterwegs war und ihr somit entgegenkam, übersah sie mutmaßlich. Der 48-Jährige versuchte noch nach links auszuweichen, er konnte eine Kollision jedoch nicht mehr verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW nach rechts abgewiesen, während der Skoda über die Fahrbahn und eine angrenzende Böschung hinunter schleuderte. Der 48-Jährige, die 61 Jahre alte Frau und ihre 33-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die 26 Jahre alte Frau, die auf dem Rücksitz des VW saß, wurde leicht verletzt. Alle vier Insassen wurden mit dem Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 15.000 Euro belaufen. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die B 27 für rund drei Stunden gesperrt. Der ankommende Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ludwigsburg: Sachbeschädigung - politisch motivierte Parolen gesprüht

Zwischen Donnerstag 19.30 Uhr und Freitag 08.30 Uhr besprühten Unbekannte ein Gebäude in der Strombergstraße in Ludwigsburg mit politisch motivierten Schriftzügen, die sich größtenteils gegen die Alternative für Deutschland (AFD) richten. Die Täter nutzen hierzu silberne und rote Sprühfarbe und besprühten mehrere Quadratmeter der Hausfassade. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07031/13-00, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Firmeneinbruch

In der Nacht zum Freitag suchten noch unbekannte Täter eine Firma in der Bottwartalstraße in Marbach am Neckar heim. Nachdem es den Unbekannten zunächst gelungen war ein elektrisches Rolltor zu überwinden und so auf das Firmengelände zu gelangen, brachen sie anschließend ein Tor, das zu den Produktionshallen führt, auf. Über diese Hallen und indem sie eine Verbindungstür aufhebelten, konnte sie den Bürotrakt und den Verkaufsraum erreichen. Die Einbrecher durchsuchten drei Büros und den Verkaufsraum, aus dem sie einen dreistelligen Bargeldbetrag sowie Lederwaren im Wert einer vierstelligen Summe entwendeten. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

