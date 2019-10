POL-LB: Ludwigsburg: Seniorin wird Opfer von Trickdieben; Remseck am Neckar: Vibrationsstampfer gestohlen

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Ludwigsburg: Seniorin wird Opfer von Trickdieben

Äußerst dreist gingen bislang noch unbekannte Diebe vor, die am Donnerstag gegen 12.00 Uhr in der Straße "Straßenäcker" in Ludwigsburg eine Seniorin bestahlen. Zunächst klingelte einer der Täter an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses, worauf ihn die Frau per Türöffner ins Haus ließ. An der Wohnungstür gab sich der Unbekannte dann als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens aus und gab vor, dass es in der Nachbarschaft zu Störungen gekommen sei. Er habe nun die Aufgabe, auch die Leitungen in ihrer Wohnung zu überprüfen. In diesem Zusammenhang wurde die Bewohnerin aufgefordert, alle TV-Kanäle durchzuschalten. Währenddessen befand sie sich gemeinsam mit dem Unbekannten im Wohnzimmer. Mutmaßlich war es dem Täter davor gelungen einen Komplizen in die Wohnung zu lassen, der in der Zwischenzeit die restlichen Zimmer durchsuchte. Nach etwa 15 Minuten verließ der vermeintliche Mitarbeiter die Wohnung und machte sich in unbekannte Richtung davon. Im Anschluss stellte die Seniorin fest, dass nahezu alle Räume durchsucht wurden und Schmuck sowie Bargeld in vierstelligem Gesamtwert fehlten. Hierauf verständigte sie die Polizei. Der Täter, der sich als Mitarbeiter des Telekommunikationsunternehmens ausgab, dürfte etwa 35 Jahre alt und 165 cm groß sein, er hat eine muskulöse Statur und ist eher als südländischer Typ zu beschreiben. Er hat schwarze, kurze Haare und trug eine grau-grüne Übergangsjacke, ein Poloshirt sowie eine dunkle Hose und dunkle Schuhe. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141/22150-0, bittet Zeugen und insbesondere auch weitere Geschädigte sich zu melden.

Remseck am Neckar - Pattonville: Vibrationsstampfer gestohlen

Während am Donnerstag zwischen 07.20 Uhr und 16.50 Uhr auf einer Baustelle in der Columbusstraße in Pattonville gearbeitet wurde, machte sich ein noch unbekannter Dieb an einen Anhänger heran und stahl eine Baumaschine. Die Baumaschine, ein Vibrationsstampfer, befand sich auf dem Anhänger und wurde dort in einem verschlossenen Aufbau gesichert aufbewahrt. Mutmaßlich gelang es dem Unbekannten den Stampfer über eine Lücke im unteren Bereich des Aufbaus aus dem Anhänger zu entnehmen und die Baumaschine im Wert von etwa 3.000 Euro zu stehlen. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist.

