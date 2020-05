PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der PD Main-Taunus für Freitag, den 01.05.2020:

Hofheim (ots)

1. Trickdiebstahl, 65843 Sulzbach (Taunus), Feldbergstraße, 30.04.2020, 16:48:

Unbekannter Täter fing einen 83-Jährigen vor dessen Wohnanschrift in der Feldbergstraße in Sulzbach ab und bot ihm Hilfe beim Ausräumen des Pkw auf der Straße an. Dieser lehnte die Hilfe des unbekannten Täters ab. Der unbekannte Täter begab sich daraufhin an die Haustüre des 83-Jährigen und gab gegenüber der Ehefrau an, dass er die Erlaubnis habe die Toilette zu benutzen. Diese verwies ihn auf die Gästetoilette. Im Anschluss fragte der Täter nach einem Glas Wasser und nutzte die Abwesenheit der Ehefrau aus, um deren Handtasche zu entwenden. Der Täter flüchtete im Anschluss in unbekannte Richtung.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich -ca. 180 cm groß -graue Basecap -medizinischer Mundschutz -steingraue, hellgraue Allwetterjacke -schwarze Hose -auffällig blaue, augenscheinlich fast neue, Turnschuhe -osteuropäischer Akzent -führte ein schwarzes Herrenrad mit

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter 06192-20790 entgegen.

2. Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, 65795 Hattersheim-Eddersheim, Parkstraße, 28.04.2020, 07:00 Uhr - 28.04.2020, 15:15 Uhr:

Unbekannte Täter begaben sich auf ein Grundstück in der Parkstraße in Hattersheim-Eddersheim und versuchten dort die Terrassentür des Einfamilienhauses aufzuhebeln. Als dies misslang flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06192-20790.

Pressemitteilung gefertigt: Meyer, POK

