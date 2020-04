PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 28.04.2020

Hofheim (ots)

1. Gegenstände aus Mercedes gestohlen, Eppstein, An der Hohl, Freitag, 24.04.2020, 22:00 Uhr bis Montag, 27.04.2020, 12:00 Uhr

(jn)Im Verlauf des Wochenendes haben sich unbekannte Täter an einem Mercedes in Eppstein zu schaffen gemacht und Gegenstände im Wert von ca. 500 Euro gestohlen. Erkenntnissen am Tatort zufolge parkte das Fahrzeug zwischen Freitagabend und Montagmittag in der Straße "An der Hohl", als Unbekannte das Fenster der Beifahrertür einschlugen, den Pkw öffneten und aus dem Wagen einen Bohrhammer und einen Kühlergrill mitgehen ließen. Anschließend flüchteten die Gauner unerkannt und hinterließen einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Hinweise zu der Tat werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 von der Polizei in Hofheim entgegengenommen.

2. Hebelspuren an Mehrfamilienhaus festgestellt, Eschborn, Neugasse, Montag, 27.04.2020, 07:00 Uhr bis 19:00 Uhr

(jn)Am Montagabend haben Bewohner eines Eschborner Mehrfamilienhauses Hebelspuren an der Eingangstür ihres Wohnhauses festgestellt. Allem Anschein nach hatten sich ein oder mehrere unbekannte Täter zwischen Montagmorgen und Montagabend an der Tür des in der Neugasse gelegenen Mehrfamilienhauses zu schaffen gemacht und dabei einen Schaden in Höhe von mindestens 300 Euro verursacht. Ohne das Haus betreten zu haben, waren die Täter unverrichteter Dinge geflüchtet.

Die Kriminalpolizei in Hofheim erbittet sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Gartenhütten von Einbrechern heimgesucht, Flörsheim am Main, Weilbach, Mainzer Straße, Samstag, 25.04.2020, 19:00 Uhr bis Sonntag, 26.04.2020, 12:00 Uhr

(jn)Im Flörsheimer Stadtteil Weilbach haben Einbrecher während des zurückliegenden Wochenendes mehrere Gartenhütten heimgesucht und einen vierstelligen Gesamtschaden verursacht. Dafür betraten sie im Tatzeitraum zwischen Samstagabend, 19:00 Uhr und Sonntagmittag, 12:00 Uhr drei Kleingärten, die an das Gelände des Schützenvereins in der Mainzer Straße angrenzen und brachen die Gartenhütten auf. Neben etwa einem Dutzend Flaschen Spirituosen stahlen die Unbekannten auch einen älteren Fernseher der Marke Sharp, eine Akkuflex der Marke Greenwork sowie eine Frischwasserpumpe der Marke Honda, Modell WX 10. Während sich der Sachschaden auf etwa 300 Euro beläuft, dürfte die Beute rund 1.000 Wert haben.

Die Flörsheimer Ermittlungsgruppe ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

4. Einbrüche in Kleingartenverein, Sulzbach (Taunus), Eschborner Straße, Sonntag, 26.04.2020, 17:00 Uhr bis Montag, 27.04.2020, 10:00 Uhr

(jn)Im Sulzbacher Kleingartenverein in der Eschborner Straße haben in der Nacht zum Montag Einbrecher ihr Unwesen getrieben und mehrere Gartenhütten aufgebrochen. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge schlugen der oder die Täter jeweils eine Fensterscheibe von mindestens fünf benachbarten Gartenhütten ein und durchsuchten im Anschluss die Innenräume. Bislang liegen keine Hinweise auf entsprechendes Diebesgut vor. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen.

Die Eschborner Ermittlungsgruppe bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

5. Kind von Pkw erfasst - Polizei sucht wichtigen Zeugen, Flörsheim am Main, Rheinallee, Werner-von-Siemens-Straße, Montag, 27.04.2020, 11:22 Uhr

(jn)Nach einem Verkehrsunfall am Montagvormittag in Flörsheim, bei dem ein 7-jähriges Kind leicht verletzt worden ist, sucht die Polizei nach einem wichtigen Zeugen. Wie Zeugen berichteten, hatte der 7-Jährige um 11:22 Uhr den Fußgängerüberweg auf der Rheinallee im Bereich der Werner-von-Siemens-Straße überquert und gemeinsam mit seiner Mutter bereits die "Mittelinsel" erreicht. Als er soeben den zweiten Teil der Fahrbahn überqueren wollte, wurde das Fahrrad des 7-Jährigen von einem Nissan erfasst, an dessen Steuer ein 80-jähriger Mann aus Flörsheim saß. Dabei stürzte der Junge zu Boden und musste in der Folge medizinisch behandelt werden. Der Nissan hatte zuvor die Rheinallee in Richtung Wickerer Straße befahren und seine Fahrt auch nach dem Zusammenstoß fortgesetzt. Erst nachdem der Senior auf Höhe der Kurfürstenstraße von dem Fahrer eines weißen Sprinters ausgebremst und auf den Unfall aufmerksam gemacht worden war, kam er seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nach und kehrte zu der Unfallstelle zurück. Derweil fuhr der Fahrer des Sprinters, der ein wichtiger Zeuge im weiteren Ermittlungsverfahren ist, weiter. Bei ihm soll es sich um einen ca. 45-jährigen, etwa 1,80 Meter großen Mann mit westeuropäischem Erscheinungsbild und kurzen dunklen Haaren handeln. Er wird ebenso wie weitere Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim zu melden.

Auf Anordnung der Wiesbadener Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des 80-jährigen Unfallverursachers beschlagnahmt. Der Sachschaden an dem Nissan sowie dem Fahrrad wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

6. Radler von Auto erfasst, Hofheim am Taunus, Bienerstraße, Im Langgewann, Montag, 27.04.2020, 16:25 Uhr

(jn)Am Montagnachmittag kam es in Hofheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 78-jähriger Radfahrer aus Hofheim von einer 43-jährigen Autofahrerin aus Hofheim erfasst und verletzt wurde. Ermittlungen an der Unfallstelle zeigten, dass der 78-Jährige um 16:25 Uhr die Bienerstraße aus Richtung "Am Stegskreuz" befahren hatte und an der Einmündung "Im Langgewann" an der Haltelinie wartete. Hierbei wurde der Senior von der 43-jährigen Frau übersehen, welche auf der Straße "Im Langgewann" unterwegs war und nach links in die Bienerstraße abbiegen wollte. Da sie dem derzeitigen Kenntnisstand zufolge während des Abbiegevorganges die Kurve schnitt, erfasste sie den 78-Jährigen, der stürzte und aufgrund der multiplen Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.200 Euro.

7. Opel Corsa bei Unfallflucht beschädigt, Hofheim am Taunus, Wallau, Rudolf-Diesel-Straße, Montag, 27.04.2020, 06:30 Uhr bis 17:00 Uhr

(jn)Bei einer Unfallflucht am Montag ist in Hofheim, Wallau ein Opel Corsa erheblich beschädigt worden. Die Kosten für die Reparatur dürften sich auf ca. 3.000 Euro belaufen. Der Geschädigte hatte seinen Pkw um 06:30 Uhr in der Rudolf-Diesel-Straße, Ecke Nassaustraße, abgestellt und dann bei seiner Rückkehr gegen 17:00 Uhr Beschädigungen an der rechten Fahrzeugseite sowie an der Windschutzscheibe festgestellt. Zudem hatte eine bislang unbekannte Person eine Notiz an dem Fahrzeug hinterlassen, dass der Pkw von einem Lkw mit ausländischem Kennzeichen beschädigt worden sei. Namen oder Telefonnummern wurden auf dem Zettel nicht genannt. Der Regionale Verkehrsdienst ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Hinweisgeber sowie den oder die Verfasser/in der Notiz, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell