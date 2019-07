Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Elsfleth +++ Verursacher entfernt sich vom Unfallort

Delmenhorst (ots)

Ein roter Ford wurde in der Hermann-Allmers-Straße in Elsfleth beschädigt.

Der Eigentümer stellte seinen Pkw am Sonntag, 07. Juli 2019, gegen 17:00 Uhr, auf einem Stellplatz vor seiner Wohnanschrift ab. Als er am Montag, 08. Juli 2019, 09:30 Uhr, zu seinem Ford zurückkehrte, stellte er Schäden an der rechten Vorderseite fest. Der entstandene Schaden wurde auf 500 Euro beziffert.

Der mögliche Verursacher beschädigte den Ford vermutlich beim Ein- oder Ausparken und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei in Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (802208).

