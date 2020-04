PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 30.04.2020

Hofheim (ots)

1. Aufmerksamer Paketbote ermöglicht Festnahme von Betrüger, Hattersheim, Goethestraße, Mittwoch, 29.04.2020, 12:00 Uhr

(däu)Dank eines aufgeweckten Paketzustellers konnte die Polizei am Mittwoch in Hattersheim einen Betrüger auf frischer Tat festnehmen. Ein 38-jähriger Frankfurter hatte in der Vergangenheit mehrfach im Internet unter falschem Namen mehrere Smartphones im Wert von einigen tausend Euro bestellt und diese an eine Adresse in Hattersheim schicken lassen. An der Lieferanschrift hatte jeweils ein Mann die Pakete persönlich vor dem Eingang eines Mehrfamilienhauses in der Goethestraße entgegengenommen und sich hierbei, wie sich später herausstellte, mit einem gefälschten Ausweisdokument ausgewiesen. Als sich dieses Prozedere zum dritten Mal wiederholen sollte, schöpfte der Paketbote Verdacht und informierte vorab die Polizei in Hofheim. Daraufhin überwachten Polizeibeamte die Paketauslieferung und konnten den 38-Jährigen auf frischer Tat festnehmen. Der polizeibekannte Tatverdächtige wurde durch die Polizisten zur Dienststelle verbracht, von wo er im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen wurde. Den Mann erwarten Strafverfahren wegen Warenkreditbetruges und Urkundenfälschung.

2. Konflikt zwischen Verkehrsteilnehmern - Radler gesucht, Eppstein, Ehlhalten, Langstraße, Sonntag, 26.04.2020, 11:30 Uhr

(jn)Bereits am Sonntagvormittag sind zwei Rennradfahrer mit einem Autofahrer in Eppstein, Ehlhalten aneinandergeraten, wobei es zu Beleidigungen und Nötigungen gekommen sein soll. Nun ermittelt die Kelkheimer Polizei und sucht nach den beiden Sportlern. Wie der geschädigte 38-jährige Autofahrer aus Schmitten gegenüber der Polizei aussagte, sei er gegen 11:30 Uhr auf der Langstraße im Bereich des Ehlhaltener Ortsausganges in Richtung Oberjosbach unterwegs gewesen, als ihm zwei Rennradfahrer entgegenkamen. Da diese mit einem Abstand von ca. zwei Meter nebeneinander gefahren und damit bereits auf der Fahrspur des Autofahrers gewesen seien, brachte dieser sein Fahrzeug zum Stillstand, um den Radler nicht zu gefährden. Den Unmut darüber tat der 38-Jährige daraufhin kund, indem er hupte. Dies hatte wiederum zur Folge, dass die zwei Radler ihm den Mittelfinger gezeigt, ihn beleidigt und zudem von ihren Velos abgestiegen seien und sich dem 38-Jährigen in bedrohlicher Art und Weise genähert haben sollen. Nach etlichen Provokationen, die auch von mindestens einem weiteren Verkehrsteilnehmer wahrgenommen wurden, fuhren die beiden davon.

Hinweise zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 entgegen.

3. Trickdieb rennt mit Geldbeutel davon, Eppstein, Bremthal, Hessenring, Mittwoch, 29.04.2020, 17:50 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Stadtteil Bremthal hat am Mittwochabend ein Trickdieb ein Portemonnaie aus einem Wohnhaus gestohlen und ist anschließend davongerannt. Um 17:50 Uhr klingelte der ca. 35 bis 40 Jahre alte Mann an der Haustür im Hessenring und bat um einen Stift, da er für einen Nachbarn eine Notiz hinterlassen müsse. Der hilfsbereite, jugendliche Sohn der Wohnungsinhaberin beabsichtigte, der Bitte nachzukommen und verschwand für einen Augenblick. Diesen Moment nutzte der Trickdieb aus, um die Wohnräume zu betreten, sich einen Geldbeutel zu schnappen und über den Hessenring in Richtung Valterweg zu flüchten. Eine umgehend ausgelöste Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Der Täter soll kurze, dunkle Haare gehabt und osteuropäisch ausgesehen haben. Zudem sei er mit einer grauen Kappe, einem dunklen Mundschutz, einem Blouson sowie einer schwarz-weiß karierten Hose bekleidet gewesen.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Masche und gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Lassen Sie grundsätzlich keine Fremden in die Wohnung, egal unter welchem Vorwand.

- Überlegen Sie bei angeblicher hilfebedürftiger Lage von Fremden und geben Sie nicht sofort nach, es sei denn, die Notsituation ist ganz offensichtlich. Dann sind Sie zur Hilfe sogar verpflichtet.

- Lassen Sie Fremde gegebenenfalls vor der Wohnungstür warten und schließen Sie die Tür hinter sich.

- Wehren Sie sich gegen zudringliche Besucher, notfalls auch energisch. Sprechen Sie diese laut an und rufen Sie um Hilfe.

- Pflegen Sie als jüngerer Mensch Kontakt zu älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Machen Sie ihnen das Angebot, bei fremden Besuchern an der Wohnungstür zur Sicherheit hinzuzukommen und übergeben Sie für solche Fälle die eigene Telefonnummer.

- Als Angehörige von älteren Menschen bitten wir Sie, Ihre Angehörigen über diese Betrugsform zu informieren und darüber zu sprechen.

- Gerne können Sie weitere Informationen durch unsere Polizeiliche Beratungsstelle, Telefon (06192) 2079-231, oder unter www.polizei-beratung.de erfahren.

4. Achtung Trickdiebe - Diebespärchen bestiehlt Seniorin auf Supermarktparkplatz, Kelkheim, Fischbach, Im Unterdorf, Mittwoch, 29.04.2020, 12:45 Uhr

(däu)Eine 79-jährige Frau wurde am Mittwochmittag, gegen 12:45 Uhr, auf einem Supermarktparkplatz "Im Unterdorf" in Kelkheim Opfer zweier Trickdiebe, die es auf das Portemonnaie der Dame abgesehen hatten. Die beiden Unbekannten zeigten sich auf dem Parkplatz des im Ortsteil Fischbach befindlichen Supermarktes gegenüber der Seniorin zunächst hilfsbereit und boten an, beim Einladen der Einkäufe in den Wagen der Dame zu helfen. Nachdem dies von der Geschädigten dankbar angenommen wurde, nutzten die beiden Trickdiebe die Situation schamlos aus und entwendeten aus der Einkaufstasche der 79-Jährigen unbemerkt das Portemonnaie mit etwa 250 Euro Bargeld. Der Täter wurde durch die Geschädigte als 30-35 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren beschrieben. Bekleidet soll er mit einer Jeans und einem schwarzen T-Shirt gewesen sein. Die weibliche Täterin soll etwa 25-30 Jahre alt sowie 1,60 - 1,70 Meter groß sein. Ihre blonden Haare hatte sie zu einem Zopf gebunden. Sie trug neben einer Jeans ein weißes T-Shirt. Zudem sollen die zwei Unbekannten südosteuropäisch ausgesehen haben.

Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher nehmen Bargeld aus Bürogebäude mit, Eschborn, Kölner Straße, Nacht zum Mittwoch, 29.04.2020

(jn)In der Nacht zum Mittwoch kam es in einem Eschborner Bürogebäude zu mehreren Einbrüchen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass mehrere Hundert Euro Bargeld entwendet wurden. Ersten Ermittlungen am Tatort in der Kölner Straße folgend betraten die Einbrecher das mehrstöckige Bürogebäude und machten sich teilweise mit einem Hebelwerkzeug an den Eingangstüren unterschiedlicher Firmen zu schaffen. Während sie an einer Tür scheiterten und lediglich Sachschaden verursachten, gelang es den Unbekannten, eine Tür zu öffnen und die Räumlichkeiten zu durchsuchen. Dabei fanden die Täter mehrere Hundert Euro Bargeld. Bislang unklar ist zum einen, wie die Einbrecher in ein drittes Büro gelangten und zum anderen, wie sie das Bürogebäude betreten konnten.

Das Einbruchskommissariat der Hofheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

6. Einbruch in Lagerhalle, Kriftel, Hattersheimer Straße, Dienstag, 28.04.2020, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2020, 08:00 Uhr

(jn)In Kriftel sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch in eine Lagerhalle mit einem Verkaufsraum eingebrochen. Derzeitigen Ermittlungen zufolge hebelten die Einbrecher ein Fenster der landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in der Hattersheimer Straße auf und durchwühlten Schränke des Büros. Ob den Unbekannten dabei Diebesgut in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Der Sachschaden an dem Fenster wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

7. Büroräume aufgehebelt, Hofheim am Taunus, Rheingaustraße, Dienstag, 28.04.2020, 21:00 Uhr bis Mittwoch, 29.04.2020, 05:00 Uhr

(jn)Auf die Büroräume eines Hofheimer Entsorgungsunternehmens hatten es unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen abgesehen. Zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr betraten die Täter das Firmengelände in der Rheingaustraße, wo sie sich letztendlich gewaltsam an der Zugangstür der Büroräume zu schaffen machten. Anschließend durchsuchten die Unbekannten die Räumlichkeiten, gingen jedoch allem Anschein nach leer aus und flüchteten unerkannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Kriminalpolizei zu melden.

8. Autos geöffnet, Gegenstände gestohlen, Flörsheim am Main, Plattstraße, Riedstraße, Hafenstraße, Dienstag, 28.04.2020 bis Mittwoch, 29.04.2020

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag haben ein oder mehrere unbekannte Täter aus drei Fahrzeugen in Flörsheim Gegenstände gestohlen und einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro verursacht. Sicherheitsschuhe der Größe 43 entwendeten die Täter zwischen Mittwoch, 17:00 Uhr und Donnerstag, 15:15 Uhr auf bislang unbekannte Art und Weise aus einem verschlossenen Seat in der Plattstraße. In der Riedstraße hatten es die Unbekannten auf einen unverschlossenen Opel abgesehen, aus welchem sie ein Autoradio entwendeten. In beiden Fällen kam es zu keinerlei Beschädigungen. Anders im Fall eines Porsche, der am Mittwochvormittag zwischen 07:00 Uhr und 11:00 Uhr gewaltsam in der Hafenstraße geöffnet worden war. Hier schlugen die Gauner die Heckscheibe des Fahrzeuges ein und entnahmen aus dem Kofferraum ein Pannenwerkzeug-Set im Wert von knapp 30 Euro. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Sachdienliche Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

9. Fahrzeugseite von Ford beschädigt, Kriftel, Kapellenstraße, bis Montag, 27.04.2020

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro an seinem Pkw hat der Besitzer eines Ford Focus am Montagvormittag in Kriftel festgestellt. Seinen Angaben zufolge parkte der blaue Pkw auf einem Parkplatz auf Höhe der Hausnummer 21, als es zu der großflächigen Beschädigung kam, welche sich nahezu über die gesamte Fahrzeuglänge erstreckt. Den Spuren zufolge könnte der Schaden von einem Kinderwagen stammen, da Kunststoff- oder Gummirückstände zu erkennen waren.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

10. Drogen bei Personenkontrolle sichergestellt, Hattersheim am Main, Karl-Eckel-Weg, Mittwoch, 29.04.2020, 22:35 Uhr

(jn)Polizeibeamte aus Hofheim haben am späten Mittwochabend im Rahmen einer Personenüberprüfung eine größere Menge Drogen aufgefunden und sichergestellt. Um kurz nach 22:30 Uhr unterzogen die Polizisten die angetroffenen Männer im Karl-Eckel-Weg in Hattersheim einer Personenkontrolle und fanden über 200 Gramm Cannabisprodukte. Aufgrund der Menge ist davon auszugehen, dass sich die Beschuldigten nicht nur wegen des Besitzes, sondern auch wegen illegalen Handels von Betäubungsmitteln strafbar gemacht haben. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen die vier bereits polizeilich in Erscheinung getretenen Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren eingeleitet. Eine weitere männliche Person mit braunen lockigen Haaren entzog sich der Kontrolle, indem sie wegrannte. Das Quartett erhielt einen Platzverweis.

11. Zahlreiche Fahrverbote bei Geschwindigkeitsmessung, Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8, Mittwoch, 29.04.2020, 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(jn)Am Mittwoch hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus auf der B 8 bei Liederbach eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt, welche insgesamt 26 Fahrverbote nach sich ziehen dürfte. Zwischen 09:00 Uhr und 14:00 Uhr überprüfte die Polizei die Einhaltung der in diesem Bereich zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, wobei insgesamt knapp 3.000 Fahrzeuge gemessen wurden. Insgesamt kam es zu 113 Geschwindigkeitsübertretungen, davon 65 im Verwarn- und 48 im Bußgeldbereich. 26 Verkehrsteilnehmer waren so schnell, dass sie sich auf ein Fahrverbot einstellen müssen. Negativ fiel vor allem der Fahrer eines Audi auf, der mit 192 km/h gemessen wurde.

12. Der Einstellungstest bei der Polizei Hessen - Wir zeigen wie es geht

(fm)Während den Kontaktauflagen in der Corona-Zeit berät das Polizeipräsidium Westhessen Bewerberinnen und Bewerber für den Polizeidienst auf neuartigen Wegen. Hierzu wird ab Montag jeden Tag ein Erklärvideo zum Thema Bewerbung und Einstellungstest auf Instagram veröffentlicht.

Das sechsköpfige Team der Einstellungsberatung bietet Interessierten normalerweise vielfältige Möglichkeiten, sich auf Veranstaltungen und Messen sowie in Schulen und persönlichen Beratungsgesprächen über die Karriere bei der Hessischen Polizei zu informieren. Trotz der aktuellen Kontaktbeschränkungen möchten die Einstellungsberater/innen über den vielseitigen Polizeiberuf informieren.

Ab kommendem Montag werden mit Unterstützung des Social-Media-Teams auf dem Instagramprofil "polizeiwesthessen" Erklärvideos zu sehen sein. Unter dem Motto "Neulich auf der Wache" werden alle Stufen des Eignungsauswahlverfahrens in ca. dreiminütigen Clips mit plakativen und visuellen Mitteln, wie Grafiken, Bildern und Fotos erläutert. Bis einschließlich Samstag erwartet die Follower täglich ein neuer Aspekt des Einstellungstests.

Zur individuellen Beratung und Vorbereitung sollten Bewerberinnen und Bewerber darüber hinaus vor ihrem Einstellungstest einen Termin bei der Einstellungsberatung wahrnehmen. Interessierte können bereits jetzt eine E-Mail an

Einstellungsberatung.ppwh@polizei.hessen.de

senden, um entweder einen Termin für ein Coaching oder eine Sammelberatung am Telefon zu vereinbaren oder sich in den Newsletter der Einstellungsberatung eintragen zu lassen.

