PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 29.04.2020

Hofheim (ots)

1. 32-Jähriger nach exhibitionistischer Handlung festgenommen, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Dienstag, 28.04.2020, 18:10 Uhr

(jn)Auf dem Parkplatz eines Bad Sodener Lebensmittelgeschäftes ist am Dienstagabend ein 32-jähriger Mann festgenommen worden, der sich zuvor in schamverletzender Art und Weise gezeigt hatte. Um 18:10 Uhr wurde die Polizei über den Exhibitionisten informiert, der sich in einer Ecke des in der Königsteiner Straße gelegenen Parkplatzes aufhalten und dabei selbst befriedigen soll. Der 32-Jährige ohne festen Wohnsitz, der bereits in der jüngsten Vergangenheit wegen eines ähnlichen Deliktes aufgefallen war, wurde in der Folge festgenommen. Gegen ihn wird nun wegen exhibitionistischer Handlungen ermittelt.

2. Hochwertiges Pedelec entwendet, Eschborn, Düsseldorfer Straße, Dienstag, 28.04.2020, 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Auf ein hochwertiges Pedelec des Herstellers "Cube" hatten es ein oder mehrere unbekannte Täter am Dienstag in Eschborn abgesehen. Das schwarze E-Bike war um 07:30 Uhr in einem Parkhaus in der Düsseldorfer Straße mit einem Metallschloss an einen Fahrradständer angeschlossen worden. Als die Besitzerin gegen 14:30 Uhr zu ihrem Velo zurückkehren wollte, war es spurlos verschwunden. Das E-Mountainbike des Typs "Hybrid Race" hatte einen Gepäckträger und einen Wert von knapp 3.000 Euro.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Rades oder der Tat unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Werkzeug von Kfz-Ladefläche gestohlen, Schwalbach am Taunus, Westring, Nacht zum Dienstag, 28.04.2020

(jn)Werkzeug im Wert von ca. 1.000 Euro haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag in Schwalbach von der Ladefläche eines Kastenwagens gestohlen. Während das Fahrzeug im Tatzeitraum zwischen Montagabend, 18:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz im Westring parkte, öffneten der oder die Unbekannten die Abdeckplane des roten Fiat Ducato und nahmen das dort gelagerte Werkzeug an sich. Neben einem Bohrhammer und einer Kreissäge wurden auch zwei Trennschleifer und diverse Kleinwerkzeuge entwendet.

Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

4. Spielgeräte aus Garten gestohlen, Flörsheim am Main, Weilbach, Johanneskirchstraße, Samstag, 25.04.2020, 19:00 Uhr bis Dienstag, 28.04.2020, 14:00 Uhr

(jn)Aus einem Garten im Bereich des Flörsheimer Stadtteiles Weilbach haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen Spielgeräte entwendet und einen Sachschaden hinterlassen. Die Täter drangen gewaltsam in den Garten im Bereich der verlängerten Johanneskirchstraße in der Feldgemarkung "Am hohen Rain" ein, indem sie den Zaun zerschnitten. Auf dem Grundstück ließen die Täter dann eine Nestschaukel samt Karabinerhaken sowie einige Flaschen Radler mitgehen und flüchteten unerkannt. Der Tatzeitraum lässt sich auf die Zeit zwischen Samstagabend und Dienstagmittag einschränken, der entstandene Sachschaden wird auf knapp 200 Euro geschätzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

5. Fahranfänger unter Drogeneinfluss, Kelkheim (Taunus), Frankfurter Straße, Mittwoch, 29.04.2020, 03:17 Uhr

(jn)In der zurückliegenden Nacht hatten Polizisten aus Kelkheim das richtige Gespür, als sie um kurz nach 03:00 Uhr einen 19-jährigen Autofahrer angehalten haben. Wie sich im Verlauf der Kontrolle zeigte, hatte der junge Mann vor Fahrtantritt Marihuana konsumiert und bei der Kontrolle entsprechende Auffälligkeiten gezeigt. Daraufhin nahmen die Polizisten den 19-Jährigen mit zur nahegelegenen Wache, wo ihm Blut abgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Im Anschluss wurde er zwar wieder auf freien Fuß gesetzt, jedoch wird er mit den Konsequenzen seines Handelns rechnen müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Pressestelle

Telefon: (0611) 345-1046/1041/1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell