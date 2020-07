Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Ohne gültigen Führerschein gefahren

Stadtlohn (ots)

Sein internationaler georgischer Führerschein hatte in Deutschland keine Gültigkeit mehr: Eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis hat sich am Mittwoch in Stadtlohn ein Autofahrer eingehandelt, der seit mehr als einem halben Jahr in der Bundesrepublik lebt. Polizeibeamte hatten den 31-Jährigen gegen 13.00 Uhr kontrolliert. Sie untersagten die Weiterfahrt.

