Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Verkehrskontrollen in der Waffenstraße

Landau (ots)

Am Montag wurde in der Zeit von 11 bis 12 Uhr das Durchfahrtsverbot in der Waffenstraße überwacht. In dieser Zeit befuhren 22 Autofahrer unberechtigt die Waffenstraße, auf sie kommt nun ein Verwarnungsgeld in Höhe von 25 Euro zu.

