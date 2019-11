Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Warnmeldung: Aktuell Betrugsversuche im Bereich Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Seit dem heutigen Vormittag versuchen Betrüger am Telefon ihr Opfer dazu zu bewegen, ihnen Geld zu zahlen.

Der Polizei in Hermeskeil sind bislang drei Fälle bekannt, bei denen der Betrug glücklicherweise vom Angerufenen erkannt wurde und die Täter keinen Erfolg hatten. In diesen drei Fällen riefen die Täter bei Anwohnern der Orte Hermeskeil und Reinsfeld an.

Sie gaben sich als entfernte Verwandte oder alte Bekannte aus und gaben vor, sich in einer finanziellen Notlage zu befinden.

Wir raten: Beenden Sie das Telefonat umgehend und erstatten Sie Anzeige.

