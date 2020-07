Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gullideckel entfernt

Am Donnerstag sollen drei Personen Gullideckel von der Straße in Ulm entfernt haben.

Kurz vor 4 Uhr sah ein Zeuge drei Personen im Bereich der Salzstadelgasse laufen. Die hatten wohl mehrere Gullideckel von der Straße abgehoben. Er wählte den Notruf. Eine Polizeistreife rückte an. Die Beamten entdeckten insgesamt sechs Gullideckel die entfernt wurden. In der Nähe trafen sie drei Persoen, eine 17-Jährige und zwei 20 und 22 Jahre alte Männer an. Auf die traf die Personenbeschreibung zu. Weiterhin hatten die Drei verschmutzte Hände. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ermittelt jetzt wegen Verdacht des Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen die Drei. Ein Schaden entstand nicht.

