POL-UL: (UL) Blaustein - Beim Überholen nicht aufgepasst

Hoher Sachschaden und eine schwer Verletzte ist das Resultat eines Unfalls am Mittwoch bei Wippingen.

Kurz nach 19.30 Uhr fuhr ein 41-Jähriger mit seinem BMW von Wippingen in Richtung Asch. Am Ende einer Kurve überholte der BMW-Fahrer eine vor ihm fahrende 55-Jährige mit ihrem Mini. Als sich der 41-Jährige auf Höhe des Mini befand setzte die 55-Jährige den Blinker und wollte ein vorausfahrendes Auto überholen. Dabei übersah sie den bereits auf gleicher Höhe befindlichen BMW. Die Autos stießen seitlich zusammen. Dadurch gerieten beide Fahrzeuge ins Schleudern und kamen von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall verletzte sich die 55-Jährige schwer. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 100.000 Euro.

