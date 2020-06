Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Alkoholisierter Pkw-Fahrer flüchtet von Unfallort

Finnentrop (ots)

Eine Verkehrsunfallflucht hat sich am Dienstag (16. Juni) gegen 19 Uhr in Bamenohl ereignet: Ein zunächst unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Bamenohler Straße und bog in eine Seitenstraße ein. Kurz darauf kollidierte sein Pkw mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fahrzeug. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorgang. Aufgrund der genauen Beschreibung konnten die Beamten einen 58-jährigen Pkw-Besitzer ermitteln, der auch an seiner Wohnanschrift angetroffen wurde. Er gab zu, den Unfall verursacht sowie vorab Alkohol getrunken zu haben. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille. Daraufhin brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Zudem stellten sie den Führerschein des Fahrzeugführers sicher und untersagten das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge. Im Rahmen der Maßnahmen schlief der Tatverdächtige allerdings ein. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er eine Alkoholvergiftung hatte, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand ein Sachschaden im vierstelligen Eurobereich.

