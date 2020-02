Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Bad Hersfeld "Verkehrsunfälle"

Fulda (ots)

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

BAD HERSFELD. Am Donnerstag, zwischen 05:30 - 19:00 Uhr kam es in der Heinrich-Börner-Str. (Pendlerparkplatz Bahnhof) zu einer Verkehrunfallflucht.

Ein 32-jähriger aus Bad Hersfeld parkte seinen Pkw ordnungsgemäß im Bereich des Pendlerparkplatzes. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er eine Beschädigung in Höhe von ca. 1500,- EUR im Bereich des Stoßfängers hinten links fest.

Vermutlich hat ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Ein- / Ausparken den Verkehrsunfall verursacht und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter 06621 / 932 0 oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Verkehrsunfall mit Sachschaden

FRIEDEWALD. Am Samstag, gg. 18:30 Uhr kam es an einer SB-Tankstelle in Friedewald zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden.

Ein 45-jähriger litauischer Lkw-Fahrer touchiert mit seinem Lkw mit Anhänger beim Verlassen der Tankstelle einen Betonsockel. An dem Lkw, dem Anhänger und dem Betonsockel entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR.

gefertigt: Polizeistation Bad Hersfeld, POK Hübner eingestellt: Polizeipräsidium Osthessen - Raab, EPHK u. PvD

