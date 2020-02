Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fulda (ots)

Am Samstag, 22.02.2020, befuhr ein 51-jähriger Mann mit seinem Pkw Opel Corsa um 20:28 Uhr die Buttlarstraße in Fulda. Aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte einen ordnungsgemäß geparkten BMW, welcher dadurch auf einen geparkenden Pkw Fiat geschoben wurde. Hierbei enstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden von insgesamt 6000 Euro. Beim Unfallverursacher wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

gefertigt: Polizeistation Fulda, PHK Weinrich

eingestellt: Polizeipräsidium Osthessen - Raab, EPHK u. PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell