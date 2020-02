Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeiposten Neuhof Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Neuhof (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am 22.02.2020, 18:30 Uhr, auf der L 3206 zwischen Mittelkalbach und Neuhof. Ein 64-jähriger Mann aus der Gemeinde Flieden befuhr mit seinem Mitsubishi einen Feldweg von Niederkalbach kommend und wollte die L 3206 in Richtung eines Feldweges nach Neuhof-Erlenhof überqueren. Hierbei beachtete er nicht eine aus Richtung Mittelkalbach auf der Vorfahrtstraße kommende 33-jährige Kalbacherin mir ihrem Audi. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 9500,- Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Audi-Fahrerin wurde leicht verletzt und zur Versorgung in das Herz-Jesu-Krankenhaus Fulda verbracht.

