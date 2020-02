Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemeldungen der Polizei Bad Hersfeld über Verkehrsunfälle

Fulda (ots)

Auffahrunfall Bad Hersfeld - Am Freitagabend gegen 19:45 kam es in der Wehneberger Straße Höhe Dippelstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige Hersfelderin fuhr mit ihrem Toyota auf den Ford einer vor ihr fahrenden 60 Jahre alten Frau auf, die ebenfalls aus Bad Hersfeld stammt. Diese hatte zuvor aufgrund von am Fahrbahnrand stehenden Kindern abgebremst. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000EUR.

Vorfahrtsverstoß Kirchheim - Am Freitag gegen 21:00 Uhr missachtete ein 49 Jahre alter Sprinterfahrer aus Schleswig Holstein an der Straße Am Hattenberg die Vorfahrt eines 56-jährigen Hamburgers, der auf der Kreisstraße 32 in einem Audi unterwegs war. Hierbei wurde der Fahrer des Audi und dessen Beifahrer leicht verletzt. Die Höhe des Sachschadens beträgt ca. 10.500EUR.

(Berichterstatter: Polizeistation Bad Hersfeld, PHK Figge)

Kling, EPHK - FUL PP Osthessen, Tel.: 0661 / 105-2031

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell