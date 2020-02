Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw angefahren - Verursacher flüchtig

Bad Hersfeld (ots)

Ein 54-jähriger Bad Hersfelder parkte seinen blauen Opel Zafira am Samstagmittag, zwischen 14:00 und 14.40 Uhr in einer Parkbucht auf dem Lidl-Parkplatz in der Homberger Straße. Als der Fahrer zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er einen Schaden im Heckbereich. Am hinteren Stoßfänger konnte ein ca. 30 cm langer Kratzer festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Hinweise zum Verursacher konnten nicht erlangt werden. Die Polizei erbittet sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung unter 06621/932-0.

