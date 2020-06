Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Täter schlagen Werkstattfenster ein

In der vergangenen Nacht (16. Juni) haben sich gegen 0.30 Uhr unbekannte Täter Zugang zu einer Werkstatt eines Autohauses in der Hüttenbruchstraße in Altenhof verschafft. Nach derzeitigem Ermittlungsstand versuchten die Täter zunächst, sich durch Hebeln mit einem Messer Zugang zu der Werkstatt zu verschaffen. Als dies nicht funktionierte, schlugen sie die Scheibe ein. Ob etwas entwendet wurde, konnte noch nicht ermittelt werden. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. An dem Fenster entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

