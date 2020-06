Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannte dringen in leerstehende Jugendherberge ein

Finnentrop (ots)

Am Samstag (13. Juni) hat ein Zeuge gegen 20.50 Uhr merkwürdige Geräusche in einer ehemaligen, mittlerweile leerstehenden Jugendherberge in der Ahauser Straße in Finnentrop-Heggen gemeldet, sodass die Polizei den Ort sofort aufsuchte. Bei der Nachschau stellten die eingesetzten Beamten fest, dass Licht im Kellerbereich hinter einer Kellertür brannte und an der Hintertür kleine Hebelspuren vorhanden waren. Da der Verdacht bestand, dass sich eventuell Personen im Gebäude befanden, unterstützte ein Diensthundeführer mit seinen Hunden die Beamten und durchsuchte das Gebäude - allerdings ohne Personen aufzuspüren. Daneben stellten sie aber diverse Verunreinigungen und Verwüstungen im Gebäude fest. Die genaue Höhe des Sachschadens konnte noch nicht festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

