Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unbekannter stiehlt E-Bike und bringt es wieder zurück

Finnentrop (ots)

Am Sonntag (14. Juni) ist gegen 3 Uhr in der Nacht ein E-Bike aus einer Garage in der Straße "In der Mark" in Finnentrop entwendet worden. Noch bevor allerdings die Beamten vor Ort eintrafen, teilte der Geschädigte mit, dass der Täter das Fahrrad zurückgebracht habe und jetzt fußläufig flüchtig sei. Er beschrieb ihn als männlich, ca. 170 cm groß und schlank. Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Hose getragen haben. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei verlief negativ. An dem Fahrrad konnte kein Sachschaden festgestellt werden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

