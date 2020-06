POL-RT: Zahlreiche Einbrüche; Soft-Air-Waffe sorgt für Polizeieinsatz; Verkehrsunfälle; Exhibitionist aufgetreten

Polizeipräsidium Reutlingen

Gabelstapler entwendet (Zeugenaufruf)

Zwischen Mittwoch, zwölf Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, haben Unbekannte einen Gabelstapler vom Gelände einer Firma in Bronnweiler gestohlen. Zur Tatzeit verschafften sich die Diebe über ein Fenster Zutritt zum Gebäude in der Gönninger Straße und entwendeten das Arbeitsgerät im Wert von etwa 5.000 Euro, indem sie von innen ein Rolltor öffneten. Der Gabelstapler wurde am Donnerstagvormittag von einem Spaziergänger auf einem Feldweg in Verlängerung des Raitwegs gefunden. Das Fahrzeug hatte sich dort festgefahren. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen, Telefon 07121/942-3333, entgegen. (rn)

Reutlingen (RT): Container aufgebrochen

In einen Werkzeugcontainer auf einer Baustelle in der Steigäckerstraße sind Unbekannte zwischen Mittwoch, 15.45 Uhr, und Freitag, sieben Uhr, eingebrochen. Die Kriminellen verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Container und entwendeten daraus etliche Baumaschinen und -zubehör im Wert von mehreren tausend Euro. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): In Nagelstudio eingebrochen

Zwischen Mittwoch, 18.30 Uhr, und Donnerstag, 10.30 Uhr, ist ein Unbekannter in einen Laden in der Katharinenstraße eingebrochen. Zur Tatzeit riss der Einbrecher ein Fenstergitter aus der Außenwand und verschaffte sich so Zutritt zum Gebäude. Dort entwendete er Kassen mit mehreren hundert Euro Bargeld. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wie die Polizei feststellte, wurde auch an einem Nachbargebäude ein Fenstergitter beschädigt und das dahinterliegende Fenster aufgedrückt. Das Polizeirevier Reutlingen ermittelt. (rn)

Esslingen (ES): Soft-Air-Waffe sorgt für Polizeieinsatz

Weil sie mit einer Soft-Air-Waffe gespielt haben, haben drei Jugendliche am Donnerstagabend in der Hirschlandstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 18.45 Uhr hatten Zeugen beobachtet, wie die jungen Männer Zielübungen mit einer Handfeuerwaffe auf einem Parkdeck absolvierten und die Polizei alarmiert. Zahlreiche Einsatzkräfte rückten daraufhin aus und nahmen zwei 16 und einen 15 Jahre alten Jugendlichen noch im Parkhaus vorläufig fest. Bei dem 15-Jährigen wurde bei einer anschließenden Durchsuchung eine täuschend echt aussehende Soft-Air-Pistole aufgefunden, die sichergestellt wurde. Alle führten entsprechende Munition mit sich. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die jungen Männer wieder auf freien Fuß entlassen. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz. (rn)

Filderstadt (ES): Einbruch in Wohnhaus

Ein unbekannter Täter ist im Laufe des Donnerstags, zwischen 13 Uhr und 17 Uhr, in ein Wohnhaus in Bernhausen eingebrochen. Nachdem er eine Glasscheibe neben der Hauseingangstüre beschädigt hatte, verschaffte sich der Einbrecher über die Tür Zutritt zu dem Gebäude in der Nürtinger Straße. Im Inneren brach er eine weitere Tür auf und durchsuchte das Mobiliar. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen Elektronikartikel und eine Uhr im Wert von mehreren hundert Euro. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 1.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit der Unterstützung von Kriminaltechnikern zur Spurensicherung die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Kirchheim (ES): In Radstation eingebrochen

In die Radstation im Bahnhofsareal am Eugen-Gerstenmaier-Platz ist eingebrochen worden. In der Zeit von Mittwoch, 19.30 Uhr, bis Freitag, sieben Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Aufenthaltsraum der Station. Von dort aus versuchte er vergeblich, die verschlossene Verbindungstür zur Werkstatt zu öffnen. Aus dem Aufenthaltsraum ließ der Einbrecher ersten Erkenntnissen nach Einweggesichtsmasken und Einweghandschuhe mitnehmen. (ms)

Nürtingen (ES): In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Eichendorffstraße ist am frühen Freitagmorgen kurz nach Mitternacht eingebrochen worden. Bislang unbekannte Täter drangen gegen 0.30 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Gebäude ein. Hierbei lösten sie einen Alarm aus. Bis zum Eintreffen des Sicherheitsdienstes und mehrerer Polizeistreifen war den Einbrechern unerkannt die Flucht gelungen. Eine anschließende Fahndung, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief erfolglos. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Fuchs ausgewichen und zu Fall gekommen

Bei einem Ausweichmanöver ist eine Motorradfahrerin am Donnerstagmittag zu Fall gekommen und leicht verletzt worden. Die 33-Jährige befuhr kurz vor 13 Uhr mit ihrer Honda die K 6910 zwischen Kirchentellinsfurt und Sickenhausen. Als ein Fuchs über die Straße rannte, wich die Frau aus und stürzte hierbei auf die Fahrbahn. Sie musste im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht werden. Da Betriebsstoffe an der Maschine ausgelaufen waren, musste ein Abschleppunternehmen nicht nur das Motorrad abtransportieren, sondern auch die Fahrbahn reinigen. Der Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. (ms)

Neustetten (TÜ): Unfall zwischen Motorrad und Motorroller

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Motorrad und einem Motorroller am Donnerstagnachmittag auf der K 6921 leicht verletzt worden. Ein 24-Jähriger war mit seinem Piaggio Motorroller auf der Kreisstraße von Remmingsheim kommend in Richtung Rottenburg unterwegs. Da er nach links auf einen Feldweg abbiegen wollte, bremste er ab und setzte den Blinker. Ein nachfolgender Pkw-Lenker reduzierte ebenfalls seine Geschwindigkeit. Ein dahinterfahrender, 56 Jahre alter Motorradfahrer setzte zum Überholen der beiden Fahrzeuge an. Auf Höhe des abbiegenden Rollers kam es zur Kollision zwischen den beiden Zweirädern. Der Rollerlenker und sein 22-jähriger Sozius stürzten daraufhin auf die Straße und verletzten sich leicht. Der Biker kam mit seiner Kawasaki zunächst nach links von der Fahrbahn in den dortigen Grünstreifen ab. Er konnte sein Motorrad jedoch stabilisieren und ohne Sturz anhalten. Die beiden Verletzten wurden vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Der Schaden beträgt zirka 2.000 Euro. (ms)

Nehren (TÜ): Zu schnell abgebogen

Ein 24-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag auf der L 394 die Kontrolle über seinen BMW M 5 verloren und ist gegen eine Bordsteinkante geprallt. Der junge Mann war gegen 15 Uhr von der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen abgefahren und wollte anschließend nach links auf die L 394 in Fahrtrichtung Dußlingen abbiegen. Dabei beschleunigte er offenbar zu stark und schleuderte gegen eine erhöhte Bordsteinkante auf der Gegenfahrspur. Der BMW wurde dabei so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Schadenshöhe wird mit etwa 10.000 Euro beziffert. Der 24-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. (rn)

Haigerloch (ZAK): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Nach einem etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann, der am Donnerstagnachmittag in Weildorf eine junge Frauen belästigt hat, fahndet das Polizeirevier Hechingen. Die Frau war gegen 16 Uhr mit ihrem Pferd auf einem Waldweg zwischen Weildorf und dem Kloster Kirchberg spazieren, als ihr der Unbekannte auf einem weißen Motocross-Motorrad entgegen fuhr. Anschließend wendete er, fuhr erneut an der Frau vorbei und stieg von seinem Bike. Nachdem die 22-Jährige an dem Mann vorbeigelaufen war, folgte ihr dieser zu Fuß. Als sich die Frau einige Meter später umdrehte, sah sie, dass der Unbekannte zwischenzeitlich sein Glied entblößt hatte und offenbar im Begriff war, sich selbst zu befriedigen, bevor er flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang erfolglos. Der Exhibitionist wird als circa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte sehr kurze, braune Haare und war mit einer roten Jogginghose mit weißen Stiefeln und einem schwarzen Pullover bekleidet. Zudem trug er einen weißen Helm. Hinweise bitte an das Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471/9880-0. (rn)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Ein beträchtlicher Schaden in Höhe von etwa 16.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Onstmettingen entstanden. Ein 32-Jähriger war um 14.15 Uhr mit einem VW Touran auf der Thanheimer Straße von der Ortsmitte herkommend unterwegs. An der Ortsdurchgangsstraße wollte er die Kreuzung in die Straße Alte Heusteige überqueren und hielt zunächst an. Beim Anfahren übersah er den vorfahrtsberechtigten Chevrolet einer 60 Jahre alten Frau, die von Thanheim herkommend in Richtung Ebingen unterwegs war. Die beiden Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden. (ms)

Geislingen (ZAK): Mit Pedelec schwer gestürzt

Schwere Verletzungen hat ein Radfahrer beim Sturz von seinem Pedelec am Donnerstagabend erlitten. Der 56-Jährige war kurz vor 20 Uhr auf einem asphaltierten Gemeindeverbindungsweg zwischen einem landwirtschaftlichen Betrieb und der L 415 unterwegs. Um einer entgegenkommenden Radfahrerin auszuweichen, fuhr er nach rechts in den Schotterbereich. Hierbei überschlug sich der Mann mit seinem Fahrrad und verletzte sich so schwer, dass er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht und dort stationär aufgenommen werden musste. (ms)

