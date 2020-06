Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand; Verkehrsunfälle; Polizeihubschrauber findet Frau; Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Reutlingen (ots)

Lichtenstein (RT): Spielzeug bei Einbruch entwendet

Spielzeug in bislang unbekanntem Wert hat ein Einbrecher in den vergangenen Tagen erbeutet. Der Täter drang in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Dienstag, 16 Uhr, über ein aufgehebeltes Kellerfenster in ein Einfamilienhaus in der Friedrich-List-Straße im Ortsteil Unterhausen ein. Der Unbekannte nahm mehrere Kisten mit Zubehör einer Spielzeug-Eisenbahn sowie einige Dampfmaschinen mit. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Pfullingen (RT): Brand in Einfamilienhaus

Zu einem Zimmerbrand in einem Einfamilienhaus im Hartweg mussten die Rettungskräfte am frühen Mittwochmorgen ausrücken. Kurz vor fünf Uhr bemerkten die Bewohner Rauchgeruch und verständigten die Feuerwehr. Aus bislang ungeklärter Ursache war es zu einem Zimmerbrand gekommen, der rasch gelöscht werden konnte und so auf einen Raum begrenzt blieb. Ob die momentan an dem Haus durchgeführten Dachsanierungsarbeiten mit der Brandursache in Zusammenhang stehen, muss noch geklärt werden. Kriminaltechniker werden im Laufe des Mittwochs vor Ort kommen und die Ermittlungen hierzu aufnehmen. Durch das Feuer entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Der Schaden durch die Rauchentwicklung und das Löschwasser dürfte wesentlich höher ausfallen. (ms)

Lichtenstein (RT): Mit Jungbulle kollidiert

Glück im Unglück hatte der Lenker eines VW Golf, der in der Nacht zum Mittwoch auf der K 6711 in einen Verkehrsunfall verwickelt wurde. Der 26-Jährige war kurz nach Mitternacht auf der Kreisstraße in Richtung Ohnastetten unterwegs, als völlig unerwartet ein schwarzer Jungbulle vor ihm auf der Fahrbahn stand. Der VW krachte im Anschluss nahezu frontal in das Tier. Der 26-jährige Fahrer wurde dabei glücklicherweise nur leicht verletzt und vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Sein Fahrzeug, an dem Totalschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Der Jungbulle, der vermutlich einen Weidezaun umgedrückt hatte und anschließend auf die Straße gelaufen war, überlebte den Unfall nicht. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Beim Abbiegen Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in Musberg erlitten, als ihn ein Autofahrer beim Abbiegen übersehen hat. Ein 57-Jähriger befuhr um 17 Uhr mit seinem VW Multivan die Böblinger Straße in Richtung Häfner Steige. Beim Linksabbiegen auf ein Grundstück übersah er den entgegenkommenden, bergab fahrenden, 41 Jahre alten Rennradfahrer. Dieser konnte trotz eines Ausweichmanövers einen Zusammenstoß mit dem Pkw nicht verhindern. Im Anschluss stürzte der Radler zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. Der Schaden wird auf 6.000 Euro geschätzt. (ms)

Esslingen (ES): Unfallflucht nach fatalem Wendemanöver

Nach einem fatalen Wendemanöver ist ein Motorradfahrer am Dienstagnachmittag zu Fall gekommen und der Verursacher davongefahren. Ein 31-Jähriger war um 14.30 Uhr mit einem Citroen Berlingo in der Krummenackerstraße von Sulzgries herkommend in Richtung Stadtmitte unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Hellerweg wendete er mit seinem Klein-Lkw, ohne auf den von der Stadtmitte herkommenden, 20 Jahre alten Motorradfahrer zu achten. Dieser leitete bei Erkennen des Wendemanövers eine Vollbremsung ein. Hierbei stürzte er von seiner Ducati und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne sich um den gestürzten Biker zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Er konnte kurze Zeit später ermittelt werden. Der Verletzte wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden an seiner Maschine dürfte über 2.000 Euro betragen. (ms)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall bei einsetzendem Starkregen

Ein heftiger Auffahrunfall bei einsetzendem Starkregen hat sich am Dienstagvormittag auf der Südumgehung an der Einmündung in die B 313 ereignet. Ein 64-Jähriger war gegen 9.15 Uhr mit seinem 5er BMW von der Südumgehung kommend an die Einmündung der Bundesstraße herangefahren. Aufgrund des Niederschlags übersah er eine am rechten Fahrbahnrand langsam fahrende Mähmaschine. Durch den Aufprall zog sich deren 39-jähriger Lenker leichte Verletzungen zu. Er musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Da an der Mähmaschine Hydraulikflüssigkeit ausgelaufen war, rückte die Feuerwehr mit zehn Einsatzkräften und drei Fahrzeugen an die Unfallstelle aus. Während der Unfallaufnahme, der Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge sowie der Straßenreinigung musste der Bereich für zwei Stunden gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 23.000 Euro. (ms)

Wendlingen (ES): Sucheinsatz mit Polizeihubschrauber

Zu einem Sucheinsatz unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers ist es am Dienstagabend am Ortsausgang von Wendlingen in Richtung Ötlingen gekommen. Gegen 20 Uhr war die Polizei wegen familiärer Streitigkeiten zu einer dortigen Wohnanschrift gerufen worden. Nach dem Eintreffen der Polizeibeamten ergriff eine der Beteiligten unvermittelt die Flucht. Die 62-Jährige sprang hierbei in die Lauter und rannte durch das teilweise knietiefe Wasser flussabwärts, wo sich ihre Spur zunächst verlor. Nachdem eine sofortige Fahndung mit mehreren Streifenwagen erfolglos verlaufen war und gesundheitliche Beeinträchtigungen aufgrund des kalten Wassers nicht ausgeschlossen werden konnten, wurde ein Polizeihubschrauber angefordert. Mit Hilfe der Wärmebildkamera fand die Besatzung die 62-Jährige versteckt in dichtem Gebüsch. Die sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindende Frau wurde in Gewahrsam genommen, vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort untersucht und zur weiteren Behandlung in eine Fachklinik gebracht. (rn)

Tübingen (TÜ): Unter Drogeneinfluss telefonierend am Steuer

Das Telefonieren während dem Fahren ist einem unter Drogeneinfluss stehenden Autofahrer am späten Dienstagnachmittag in Unterjesingen zum Verhängnis geworden. Einer Polizeistreife fiel der 30 Jahre alte Fahrer eines VW um 17.30 Uhr in der Jesinger Hauptstraße auf, da er während der Fahrt mit seinem Handy telefonierte. Daraufhin stoppten die Beamten das Fahrzeug und stellten bei der anschließenden Kontrolle fest, dass der Mann unter Drogeneinfluss stand. Nachdem ein fälliger Test positiv verlaufen war, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Neben einem Bußgeldverfahren wegen der Benutzung des Mobiltelefons erwartet den Fahrer nun auch eine Anzeige wegen Fahrens unter Drogeneinfluss und ein mögliches Fahrverbot. (ms)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auffahrt zur B 28 wegen Unfalls gesperrt

Die Auffahrt der Anschlussstelle Kusterdingen zur B 28 musste am Dienstagmittag wegen eines Verkehrsunfalls gesperrt werden. Eine 33-Jährige wollte gegen 12.20 Uhr mit einem VW Transporter auf die Bundesstraße in Richtung Tübingen auffahren. Beim Wechseln vom Beschleunigungstreifen auf die rechte Fahrspur übersah sie den dort fahrenden Lkw eines 29-Jährigen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug der Unfallverursacherin auf den Beschleunigungsstreifen zurückgewiesen. Während der Unfallaufnahme und der Bergung des nicht mehr fahrbereiten Transporters musste neben der Auffahrt der rechte Fahrstreifen der B 28 ebenfalls gesperrt werden. Der Schaden beträgt zirka 13.000 Euro. (ms)

