Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Menzel - Mülltonne brannte

Rüthen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 03.45 Uhr, brannte in Menzel, in der Weststraße, eine Mülltonne. Durch die Hitzeentwicklung wurde die Hauswand des Einfamilienhauses in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund einer möglichen, unsachgemäßen Entsorgung von Asche, kann zurzeit eine fahrlässige Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort und nahm die Ermittlungen auf. (reh)

