Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Autos aufgebrochen

Soest (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurde im Soester Westen zwei Autos aufgebrochen. Am Ostönner Weg schlugen unbekannte Täter die Seitenscheibe eines Audi A4 ein. Sie entwendeten ein Portemonnaie mit Bargeld, Papieren und einer EC Karte aus dem Fahrzeuginneren. An der Straße "Auf dem Schützenhof" wurde die Seitenscheibe eines Mercedes Citan mit einem Blumentopf eingeschlagen. Hier entwendeten die Diebe einen USB-Lautsprecher der Marke JBL. Die Polizei bittet in beiden Fälle um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 02921-91000. (lü)

