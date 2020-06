Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Farbschmierereien in Reutlingen, Exhibitionist in Tübingen, Unfall bei Rottenburg

Reutlingen (ots)

Serie von Farbschmierereien (Zeugenaufruf)

Einen größeren Sachschaden haben unbekannte Täter in der vergangenen Woche am Stadion Kreuzeiche verursacht. In der Nacht zum Donnerstag sprühten sie ein großes Graffiti auf die Holzverkleidung eines Nebengebäudes. Bereits an mehreren Tagen zuvor waren weitere fußballbezogene Graffitis und Tags auf Trafo-Stationen im Bereich der Markwiesenstraße und Gerhard-Kindler-Straße festgestellt worden. Schon seit April tauchen im Stadtgebiet immer wieder derartige Schmierereien auf. Der Gesamtschaden wird derzeit auf 7.000 Euro geschätzt.

Die Stadt Reutlingen und die privaten Partner der Initiative gegen Sachbeschädigungen haben für die Benennung des Täters oder für Hinweise, die entscheidend für die Aufklärung der Tat sind, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Die Stadt Reutlingen entscheidet unter Ausschluss des Rechtsweges über die Zuerkennung und Verteilung der Belohnung. Hinweise nimmt das Polizeirevier Reutlingen unter 07121/942-3333 entgegen. (ak)

Tübingen (TÜ): Exhibitionist aufgetreten (Zeugenaufruf)

Ein Exhibitionist hat am Mittwochvormittag, gegen 10.30 Uhr, im Brechtbau der Universität in der Wilhelmstraße sein Unwesen getrieben. Einer Zeugin, die sich in einem dortigen Café befunden hatte, fiel der am Eingang zum Treppenhaus stehende Unbekannte auf. Dieser hatte den Reißverschluss seiner Hose geöffnet und an seinem Glied manipuliert. Als er die Zeugin bemerkte, flüchtete der Mann über das Treppenhaus in den Keller. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Der Mann ist zwischen 20 und 30 Jahre alt, etwa 185 Zentimeter groß, dunkelhäutig und hat kurz rasierte, dunkle Haare. Zur Tatzeit trug er eine Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine Tasche dabei. Zur Kleidung liegt keine detaillierte Beschreibung vor. Hinweise bitte an das Polizeirevier Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (rn)

Rottenburg (TÜ): Mit Fahrzeug überschlagen

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin ersten Erkenntnissen nach am Mittwochvormittag bei einem Überschlag mit ihrem Wagen erlitten. Die 33-Jährige war um 9.20 Uhr mit einem Smart auf der L 372 von Rottenburg herkommend in Richtung Wurmlingen unterwegs. Aufgrund einer kurzen Unachtsamkeit kam die Fahrerin auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Straßengraben. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die verletzte Frau und brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. An ihrem Kleinwagen war wirtschaftlicher Totalschaden entstanden. (ms)

