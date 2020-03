Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Drei Mercedes Sprinter gestohlen

Kreis Heinsberg (ots)

In Gangelt, an der Mercatorstraße, wurde zwischen dem 11. März (Mittwoch), 22 Uhr und dem 12. März (Donnerstag), 10 Uhr, ein weißer Mercedes Sprinter (Transporter) mit HS-Kennzeichen entwendet. Auch in Erkelenz, an der Gerhard-Welter-Straße, wurde in derselben Nacht, zwischen 21 Uhr und 5 Uhr, ein blauer Mercedes Sprinter entwendet. Auf diesem war ein Erkelenzer Kennzeichen (ERK). Ein weiterer Mercedes Sprinter wurde in Erkelenz an der Rosenstraße gestohlen. Diese Tat ereignete sich zwischen 18 Uhr und 5.45 Uhr. Das entwendete Fahrzeug war silbern und mit HS-Kennzeichen ausgestattet.

