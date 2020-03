Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrskontrollen der Polizei

Selfkant-Tüddern (ots)

Am Mittwoch, 11. März, führten Beamte des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Heinsberg, zwischen 10 Uhr und 18 Uhr, Verkehrskontrollen an der Sittarder Straße/Millener Weg durch. Dabei wurden sie von Kolleginnen und Kollegen des Einsatztrupps der Heinsberger Polizei unterstützt. Die Beamten achteten besonders auf die Hauptunfallursachen und kontrollierten, ob Fahrzeugführer den Gurt benutzten, während der Fahrt durch ihr Mobiltelefon abgelenkt wurden, zu schnell fuhren oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Insgesamt überprüften sie 80 Fahrzeuge. Drei Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt und einer hatte ein Kind in seinem Fahrzeug nicht richtig gesichert. Ihnen wurden Verwarngelder angeboten, ebenso wie einem Lkw Fahrer, der seine Ladung nicht sicherte und einem weiteren der die Frist für die amtliche Hauptuntersuchung überschritten hatte. Drei Fahrzeugführer nutzten während der Fahrt verbotswidrig ihr Mobiltelefon und erhielten deshalb eine Anzeige sowie einen Punkt in Flensburg. Eine ungesicherte Gasflasche wurde einem weiteren Fahrer zum Verhängnis. Er erhielt eine Anzeige wegen Verstoßes gegen die Gefahrgutverordnung und musste eine Sicherheitsleistung zahlen. Die Polizisten stellten fest, dass insgesamt vier Verkehrsteilnehmer vor Antritt der Fahrt Betäubungsmittel konsumiert hatten. Ihnen wurden Blutproben entnommen, Anzeigen gegen sie gefertigt und die Weiterfahrt untersagt. Bei einer Fahrzeugkontrolle wurde eine Person ausländischer Herkunft angetroffen, die sich nicht im Schengen-Gebiet aufhalten durfte. Zur ausländerrechtlichen Überprüfung wurde die Person dem Ausländeramt des Kreises Heinsberg zugeführt. Von dort aus werden nun die weiteren Maßnahmen getroffen. Im gleichen Zeitraum wurden in Erkelenz-Golkrath, auf der Hochstraße, Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hier gilt eine erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. 193 Autofahrer waren hier zu schnell unterwegs, so dass sie eine schriftliche Verwarnung erhalten werden. Fünf Fahrer überschritten die zulässige Geschwindigkeit so stark, dass sie, neben einem Bußgeld, auch mit Punkten in Flensburg rechnen müssen. Auch zukünftig wird es weitere unangekündigte Verkehrskontrollen geben, um die Sicherheit auf den Straßen im Kreisgebiet zu erhöhen.

