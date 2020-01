Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: 500 Ecstasy Tabletten in Totenschädeloptik, Marihuana und Amphetamine

Mainz (ots)

Eine Streife der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern kontrollierte am 02.01.2019 gegen 23:45 Uhr einen 38-jährigen Mann am Hauptbahnhof Mainz. Der Mann wirkte auf die Kollegen sehr nervös, sein Verhalten erschien den Polizisten auffällig. Auf Nachfrage gab er an, dass er in seinem Rucksack 500 Ecstasy Tabletten sowie mehrere kleine Tüten Marihuana sowie einen Joint und Amphetamine dabei hat. Die Ecstasy Tabletten waren in der Form eines Totenkopfes hergestellt, dazu kamen noch ca. 12 Gramm Marihuana und ca. 7,5 Gramm Amphetamine. Eine anschließende Wohnungsdurchsuchung durch die Kriminalpolizei beim Beschuldigten brachte keine weiteren Erkenntnisse. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund unerlaubten Besitz von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Der Verkaufswert des Rauschgiftes liegt bei zirka 4000 EUR. Zuständigkeitshalber wurde der Vorgang an die Landespolizei Rheinland-Pfalz abgegeben.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

Öffentlichkeitsarbeit

Patrick Lankeit

Telefon: 0631-34073-1006

E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de

http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell