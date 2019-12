Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bahnstrecke Hauenstein-Mitte für 2 Stunden gesperrt

Hauenstein (ots)

Der Fahrer eine Transporters verlor am 13. Dezember, gegen 04.21 Uhr, in einem Wendehammer, in der Nähe des Bahnhofs Hauenstein-Mitte, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Aufgrund erhöhter Geschwindigkeit rutschte er dabei in den Gleisbereich. Eine sofortige Streckensperrung wurde durch die Notfallleitstelle der DB AG veranlasst. Nach Bergung des Transporters durch den Abschleppdienst konnte die Strecke um 06.22 Uhr wieder freigegeben werden. An den Bahnanlagen konnte keine Beschädigung festgestellt werden.

