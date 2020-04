Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Unfall im Kreisverkehr (Korrektur)

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 20:00 Uhr, wollte ein 44-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick in einen Kreisverkehr am Berliner Platz einfahren. Er fuhr auf der Stimbergstraße in Richtung Norden. Im Kreisverkehr fuhr eine 16-jährige Jugendliche aus Oer-Erkenschwick mit ihrem Leichtkraftrad (125cc Klasse)(nicht wie zuvor berichtet mit einem Roller). Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Dabei verletzte sich die Jugendliche leicht. Sie wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. Es entstand 1.250 Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1033

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell