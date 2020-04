Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag, gegen 18:30 Uhr, fuhren ein 20-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel, mit seiner Beifahrerin (28J. aus Bielefeld), und ein 23-jähriger Autofahrer aus Castrop-Rauxel hintereinander auf der Weimarer Straße. Der 20-Jährige wollte nach rechts in eine Einfahrt einbiegen, dazu scherte er zunächst nach links aus um einen weiten Bogen zu fahren. Der 23-Jährige wollte rechts an dem Auto vorbeifahren, dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 28-Jährige verletzte sich leicht. Ein Krankenwagen war nicht erforderlich. Bei dem Unfall entstand etwa 1.600 Euro Sachschaden.

