Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Verdächtiger im Altenheim

Recklinghausen (ots)

Am späten Montagabend ist in einem Altenheim "Auf dem Graben" ein Verdächtiger von Pflegepersonal angetroffen worden. Der Mann wurde gegen 22.25 h aus dem Heim verwiesen. Später stellte sich heraus, dass aus zwei Zimmern Geldbörsen und Schmuck gestohlen worden waren. Offensichtlich hatte er sich über eine Hintertür Zutritt verschafft. Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre alt, normale Figur, schwarzes, krauses, volles Haar, 3-Tage-Bart. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell