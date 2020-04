Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Castrop-Rauxel: Zeugen finden schwer Verletzten - Tatverdächtiger gefasst

Recklinghausen (ots)

Eine vorbeifahrende Zeugin entdeckte am Dienstag, gegen 18.20 h, einen verletzten Mann an der Pallasstraße. Wie sich herausstellte, war der Mann, ein 41-Jähriger aus Castrop-Rauxel, vorher mit einem anderen Mann in Streit geraten und mit einer Flasche geschlagen worden. Der 41-Jährige musste schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Bei der Fahndung nach dem Tatverdächtigen wurden die Beamten in der Nähe fündig und trafen einen 27-jährigen Castrop-Rauxeler an. Der alkoholisierte 27-Jährige, auf den die Beschreibung passte, musste mit zur Wache und kam ins Gewahrsam. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an.

