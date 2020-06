Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Porschefahrer geflüchtet

Drolshagen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Samstagnachmittag gegen 16:15 h auf der Rheinlandstraße in Benolpe. Ein 34-jähriger Taxifahrer befuhr die K 36 aus Richtung Belmicke kommend nach Drolshagen. Ein entgegenkommender Porsche touchierte ihn aufgrund vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit leicht am Spiegel, welcher hierdurch beschädigt wurde. Hiernach fuhr der 76-jährige Fahrer jedoch unbeeindruckt weiter, konnte jedoch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung festgestellt werden. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrerflucht

