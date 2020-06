Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verletzter Tankstellenkunde

Attendorn (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag gegen 15:25 h auf einem Tankstellengelände in der Mecklinghauser Straße in Helden. Ein 63-jähriger Fahrer fuhr mitsamt Lkw und Anhänger nach einem Tankvorgang von dem Gelände. Hierbei unterschätzte er die Höhe des dort befindlichen Daches und riss mit seinem Anhänger eine Lampe von der Decke. Diese wiederum traf einen 59 - jährigen Kunden der Tankstelle und verletzte diesen leicht. Nach Austausch von Personalien verließ der Lkw - Fahrer jedoch das Tankstellengelände, ohne dem Inhaber der Tankstelle den Unfall zu melden. Neben der Unfallanzeige erwartet den Fahrer nunmehr auch eine Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht.

