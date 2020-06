Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Fahrerflucht unter Drogen in Ennest

Attendorn (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine am Samstagnachmittag gegen 17:00 h in Ennest begangene Fahrerflucht geklärt werden konnte. Ein bis dahin unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem BMW die Milstenauer Straße von Ennest kommend in Fahrtrichtung Hollenbock. Aus vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit geriet er nach links von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitplanke und beschädigte diese auf mehreren Metern. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch unbekümmert von der Unfallstelle. Der Zeuge konnte sich das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges merken, so dass die eingesetzten Polizeibeamten an der Halteranschrift des Pkw den 31-jährigen Unfallverursacher feststellen konnten. Dieser räumte den Unfall ein. Ein vor Ort durchgeführter Drogentest war positiv, so dass dem BMW-Fahrer aus Finnentrop auf der Polizeiwache in Attendorn eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

