Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall zwischen Roller- und Pedelecfahrer

Bild-Infos

Download

Lennestadt (ots)

Am Montag (15. Juni) hat sich gegen 16.20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Elsper Straße in Trockenbrück ereignet, bei dem ein 84-Jähriger leicht verletzt wurde. Zunächst befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Roller die Straße in Fahrtrichtung Elspe und beabsichtigte, nach links in die Melbecker-Straße einzubiegen. Dabei übersah er nach eigenen Angaben den ihm entgegenkommenden 84-Jährigen, der mit seinem Pedelec den Radweg neben der B55 in Richtung Grevenbrück befuhr. Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch beide Beteiligten stürzten. Der 33-Jährige erlitt dabei eine Prellung am Handrücken, der 84-Jährige eine Platzwunde am Kopf und Schürfwunden. Er trug keinen Sturzhelm. Der Pedelecfahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein nagegelegenes Krankenhaus gebracht, konnte dort aber nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

