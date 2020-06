Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Endenich: Geschwindigkeitskontrollen - Autofahrer mit 93 km/h in der 50er-Zone unterwegs

Bonn (ots)

Beamte der Polizeiwache Bonn-Duisdorf führten am Sonntagmorgen (07.06.2020) am Hermann-Wandersleb-Ring in Endenich Geschwindigkeitskontrollen durch.

In der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:30 Uhr hielt sich der überwiegende Anteil der Verkehrsteilnehmer an die geltende Geschwindigkeitsbeschränkung von 50 km/h. Bei elf Fahrzeugführern wurden jedoch teils erhebliche Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Daher wurden vier Verwarngelder erhoben und sieben Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Zwei Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, einer wurde mit 93 km/h gemessen. Nach Abzug der Toleranz von 3 km/h bleibt eine Geschwindigkeitsüberschreitung von 40 km/h vorwerfbar. Ihn erwarten neben einem einmonatigen Fahrverbot zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Bußgeld in Höhe von 160,- Euro.

Die Polizei appelliert: Überhöhte beziehungsweise nicht angepasste Geschwindigkeit bleibt eine der Hauptunfallursachen für Verkehrsunfälle mit schwerwiegenden Folgen.

