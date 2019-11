Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Sachbeschädigung auf REWE-Parkplatz - Hinweise erbeten

Waibstadt (ots)

Am Samstag kam es gegen 17:30 Uhr zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw auf dem REWE-Parkplatz in der Neidensteiner Straße.

Die Geschädigten stellten dort ihren schwarzen Audi A 5 auf dem Parkplatz ab und gingen zum Einkaufen. Als sie nach ca. 45 Minuten wieder an ihren Pkw zurückkehrten, stellten sie einen großen Kratzer an der Fahrerseite fest. Der geschätzte Sachschaden am Audi beläuft sich auf 2000 EUR.

Hinweise auf den Täter sind bislang nicht vorhanden und deshalb bittet die Polizei Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich beim Polizeirevier Sinsheim 07261 - 6900 oder dem Polizeiposten in Waibstadt 07263 - 5807 zu melden.

