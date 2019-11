Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg-Leutershausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hirschberg an der Bergstraße (ots)

Im Laufe des Samstags, zwischen 09:50 - 21:50 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus in Hirschberg Ortsteil Leutershausen in der Gartenstraße ein. Die Täter gelangten über ein aufgehebeltes Küchenfenster in die Wohnung im Erdgeschoss.

Über die Erdgeschosswohnung hatten die Täter Zugang zum Treppenhaus und hebelten hier zwei weitere Wohnungstüren in den Obergeschossen auf. In allen drei Wohnungen wurden Schränke und Schubladen durchsucht. Im Zeitraum des Wohnungseinbruchs waren die Bewohner des Mehrfamilienhauses nicht anwesend.

Die Täter entwendeten Goldschmuck im Wert von ca. 600 EUR. An den beiden Wohnungstüren sowie am Küchenfenster entstand Sachschaden in Höhe von 1200 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Weinheim unter 06201 - 10030 oder bei der Kriminalpolizei unter 0621 - 174 4444 zu melden.

