Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dielheim-Horrenberg (Rhein-Neckar-Kreis) - Großer Holzunterstand fast abgebrannt

Dielheim (ots)

Am 03.11.2019, gg. 03.13 Uhr, wurde der Brand eines Holzunterstands an einem Feldweg beim Neuwiesenweg in Horrenberg gemeldet. Der Brand war von weitem zu sehen, da es zu einer starken Rauchentwicklung und hohen Flammen kam. Der Holzunterstand hatte eine Länge von 15 Metern und war vier Meter breit. Insgesamt waren dort knapp 200 Ster Holz untergebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Dielheim konnte den Brand soweit löschen, dass noch ca. 100 Ster Holz unbeschädigt blieben. Der Schaden wird auf 7.000 Euro geschätzt. Eine Selbstentzündung des Holzes wird nach aktuellem Ermittlungsstand ausgeschlossen. Zeugen, die Hinweise zur Brandursache geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222/57090 zu melden.

