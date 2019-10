Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Sekundenschlaf: Böschung stoppt Fiat

Eine 58-jährige Leichlingerin ist am Montagnachmittag (14.10.) auf der Landstraße 294 verletzt worden.

Die Fiat-Fahrerin war gegen 16:30 Uhr von Junkersholz in Richtung Stadtmitte unterwegs. In einer langgezogenen Rechtskurve fiel sie nach eigenen Angaben in einen "Sekundenschlaf". Auf der abschüssigen Straße geriet das Auto in den Gegegenverkehr, überquerte Grün- und den Radstreifen und prallte schließlich in die linksseitige Böschung. Der Fiat wurde abgewiesen und kam einige Meter weiter am Fahrbahnbahnrand zum Stillstand.

Die 58-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Versorgung in ein Leverkusener Krankenhaus. Der Fiat wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf gut 5.000 Euro geschätzt. Der Führerschein der Fiat-Fahrerin wurde beschlagnahmt. (rb)

