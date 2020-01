Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Pkw erheblich beschädigt - Unfallverursacher flüchtig

Trier (ots)

Am Dienstag, 07.01.2020, zwischen 08.50 Uhr und 09.00 Uhr, ereignete sich in der Dasbachstraße ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht. Ein dort parkender silberner Kia wurde durch einen vorbeifahrenden weißen Lkw erheblich beschädigt. Der an dem Kia entstandene Sachschaden wird auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Dem flüchtigen Lkw folgte ein silberner Kleinwagen. Dessen Fahrer dürfte als Unfallzeuge in Frage kommen.

Die Polizeiinspektion Trier erbittet Hinweise unter der Tel.-Nr. 0651/9779-3200.

