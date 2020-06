Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Zeugen gesucht: Unbekannter belästigt 19-Jährige

Attendorn (ots)

Bereits am Samstag (13. Juni) ist eine 19-Jährige von einem derzeit noch unbekannten Mann gegen 17.20 Uhr am Bahnhof Listerscheid belästigt worden. Die Geschädigte wartete auf den Zug als eine männliche Person sie ansprach. Der Unbekannte machte ihr Komplimente und offenbarte ihr, dass er Geschlechtsverkehr mit ihr haben wollte. Die 19-Jährige lehnte dies ab, worauf hin der Mann seine Hose runterzog und ihr sein Geschlechtsteil zeigte. Zeitgleich fuhr der Zug in den Bahnhof ein, wodurch sie in diesen flüchten konnte. Sie beobachtete, wie der Täter sich dann auf einem schwarzen Fahrrad entfernte. Die Geschädigte beschrieb den Unbekannten wie folgt: - europäische Erscheinung - ca. 21 Jahre alt - ca. 175 cm groß - schlanke Figur - kurzes, schwarzes Haar - leichter Bartansatz - Kleidung: weißes T-Shirt, blaue Jeans - Sprache: deutsch mit Akzent Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

