Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kreis Germersheim - Mehrere Geschwindigkeitsmessungen

Kreis Germersheim (ots)

In gleich drei Ortschaften wurden am Dienstag Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Im Bereich der Baustelle Neue Landstraße wo derzeit die Geschwindigkeit auf 10 km/h reduziert ist, herrschte zwischen 15.15 bis 15.30 Uhr derart "Kolonnenverkehr", dass keine Verstöße festgestellt wurden. Hingegen wurden zwischen 14 und 15 Uhr im Bereich der Hammerstraße in Bellheim gleich neun Geschwindigkeitsüberschreitungen registriert. Der "Schnellste" war mit 51 km/h bei erlaubten 30 km/h gemessen worden. Zwei Fahrer hatten keinen Sicherheitsgurt angelegt. Bei einer Messung Am Unkenfunk wurden 14 Verstöße geahndet, hier lag der Höchstwert bei 65 km/h, erlaubt sind 30 km/h an der Örtlichkeit.

