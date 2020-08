Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 01.08.2020

Delmenhorst (ots)

Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 01.08.2020, gegen 07:55 Uhr, wurde in Elsfleth ein 25 jähriger PKW Führer kontrolliert. Im Zuge der Kontrolle werden körperliche Anzeichen festgestellt, die für einen Betäubungsmitteleinfluss sprechen. Daraufhin räumt der Fahrzeugführer den Konsum von Cannabis am Vorabend ein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verkehrsord-nungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

PK Brake



Tel.: 04401-935-115

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell