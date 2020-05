Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Pkw kommt von Fahrbahn ab und bleibt auf Dach liegen (29/0305)

Otterstadt (ots)

03.05.2020, 19:44 Uhr

Am Sonntag gegen 19:44 Uhr kam es auf der L534 zu einem Verkehrsunfall, bei dem der 22-jährige Alleininsasse eines Dacia Sandero leicht verletzt wurde. Der Mann aus Germersheim befuhr zuvor die Landstraße von Waldsee in Richtung Speyer. Ca. 300 Meter vor dem Otterstadter Kreisverkehr kam er alleinverschuldet nach rechts von der Fahrbahn ab, schleuderte über die Gegenfahrbahn und kam an der Böschung der Gegenfahrspur auf dem Dach zum Liegen. Er konnte danach sein Fahrzeug eigenständig verlassen und kam später in ein Speyerer Krankenhaus. Weitere Verkehrsteilnehmer waren von dem Unfallgeschehen nicht betroffen. An dem Dacia entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 5000EUR). Die Landstraße musste zur Unfallaufnahme für ca. eine Stunde gesperrt werden. Größere Verkehrsbeeinträchtigungen ergaben sich hierdurch nicht.

